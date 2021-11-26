İBB verdiği hiçbir sözü tutmadı: 100 bin konut nerede?

"İstanbul'un geleceği için yapılması gereken en acil işin kentsel dönüşüm olduğu ortadadır. Ancak İBB yönetimi bu konuda kulağının üstüne yatmaktadır. Bizim dönemimizde yapılan bütçe ile 2019 senesinde kentsel dönüşüme tam 1 milyar TL kaynak ayrılmıştı. Yani toplam bütçenin yüzde 4'ünü kentsel dönüşüme ayırmıştık. Peki siz ne yaptınız? 2020'de 256 milyon yani bütçenin yüzde 0,9'u, 2021'de 257 milyon yani bütçenin yüzde 0,8'i, 2022'de 492 milyon yani bütçenin yüzde 1'i. Üç senenin toplamı ise bizim bir senemiz kadar etmiyor. İşte aramızdaki fark bu. Reklama para var ama dönüşüme yok".