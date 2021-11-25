İBB Meclisi’nde Ekrem İmamoğlu’ndan AK Partililere engelleme!

CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise Kaynar'ın konuşmasına "Muhammet bey hamaset yaparak konuya yaklaşıyor. Kamu kurumu, başka kamu kurumuna ecrimisil kesemez diyor ama daha önce bunun örnekleri var" diyerek cevap verdi.

Ardından İmamoğlu, toplantının gündem dışına çıktığı gerekçesiyle Kaynar'ın mikrofonunu kapatarak tekrar konuşma hakkı vermedi.

