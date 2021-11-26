Son dakika | Gezi davasında flaş gelişme! Mahkeme Osman Kavala kararını verdi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleşme sonrası 52 sanıklı olan davada sanıklar ve avukatların talepleri alındı. Davanın tek tutuklu sanığı olan işadamı Osman Kavala'nın avukatları tahliye talebinde bulundu.





SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Sanıklar ve avukatların talepleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının görüşü soruldu. Savcı, Kavala'nın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, taleplere ilişkin karar almak için müzakereye çekildi.

HEYETİN KARARI DA "TUTUKLULUĞA DEVAM"

Kavala'nın tutukluluk durumunu gözden geçiren mahkeme heyeti, tahliye talebini reddetti. Heyet, oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Ocak'a ertelendi.

İKİNCİ KEZ YARGILANIYOR

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. 2'nci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleşmiş, ardından dava 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.