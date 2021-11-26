Kar İstanbul’un kapısına dayandı! İşte 5 günlük hava durumu tahmini! Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak?

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

"Perşembe gününe kadar yağış devam edecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının yaklaşık 5-6 derece üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye yarın, pazar-pazartesi erişebilecek ama Salı günü lodos yerini kuzeyli rüzgarlara bırakıyor. Kuzeyden soğuk hava gelecek salı akşamı. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. İç Anadolu'nun büyük kesiminde Doğu Anadolu'da kar olasılığı var Çarşamba - Perşembe günü. Perşembe gününden itibaren batıda yağış kesilecek ama ayın 2'sinden itibaren Anadolu'da kış kendisini gösterir gibi olacak. Bu lodoslu havalarda bacalar çekmez. Kömür yakıyorsanız çok dikkatli olunması lazım."