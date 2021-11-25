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Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski emniyet şube müdürü tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Son dakika: Yunanistan’a kaçarken yakalanan eski emniyet şube müdürü tutuklandı

Son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollardan 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan eski emniyet şube müdürü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski şube müdürü A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olduğu ve daha önce meslekten ihraç edildiği tespit edilen A.Ç, Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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