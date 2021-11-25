“Annem vardı kaçamazdım!” Senanur Damgacı kimdir? Kadıköy’de saldırıya uğrayan kadın o anları anlattı!
Senanur Damgacı kimdir? Türkiye’nin konuştuğu metroda bıçaklı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu ve saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan Senanur Damgacı ise yaptığı açıklamada; tekvandocu olduğunu kendisine güvendiğini ama çok korktuğunu dile getirdi. İşte; Senanur Damgacı hakkında merak edilen bilgiler!
Senanur Damgacı kimdir? Sosyal medyanın gündemine oturan metroda bıçaklı saldırı olayında, Emrah Y. isimli maganda yakalandı. Çekilen görüntülerde Emrah Y.'nin karşısında bir kadın olduğu görülüyor ve saldırgan kadına küfürler edip bıçakla tehdidini sürdürüyor. Olayın ardından genç kadın mikrofonlara konuştu. Senanur Damgacı, metroda yaşanan dehşet anlarını paylaştı.
SENANUR DAMGACI KİMDİR?
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, 'Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.' denildi.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, 'Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk' dedi.
Damgacı olayın nasıl başladığını ve neler yaşandığını şöyle anlattı:
"Orada cilbabli bir hanımefendi oturuyordu. Maskesi buraya kadar kapalıydı, burnu hafif açıktaydı. İlk başta kadına o yüzden laf söyledi, söylenmeye başladı. Biz çok aldırış etmedik, müdahale etmedik bu duruma. Hemen karşı tarafımda oturuyordu. Kadının cildi yaraydı, dedi ki; 'Cildim yara kusura bakmayın özür dilerim, maskeyi biraz indirmem gerekiyor, hava alması gerekiyor' diye izah etmesine rağmen adam sataşmaya devam etti.
Sonunda kadın çok mülayim olduğu için dedi ki 'Ben bunu alırım' herhalde kafasında. Sonra ayağa kalkıp bağırmaya, üstüne yürümeye, küfürler, ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında ben kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini söyledim. Sonrasında zaten bana saldırdı, orada bir arbede yaşandı, tekmeler, itişler, kakışlar.(Size vurdu mu?) Tabii, çok gelmedi çünkü araya birileri girdi, insanlar tutmaya çalıştı.
Medyada yayınlanan yerlerde insanlar hiçbir şey yapmadığını zannediyor ama aslında öyle bir durum yok. Bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı. Bir sürü kişi arkadan gelip yardım etmeye çalıştı ama bıçağı çıkardı. Koskoca bir ekmek bıçağı var ve o metronun içerisinde çıkarıyor. Büyük bir arbede çıkmadı, araya annem girdi.
Annemi aldı savurdu, orayı görünce ben zaten çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca da arkadan insanlar gelmeye başladı, adam ekmek bıçağını çıkardı. Orada hiçbir şey yapamadık. Çünkü bıçaktı. Ben normalde kik boksçuyum bir şeylere güveniyordum ama herhangi bir malzemenin karşısında bir şey yapamayacağımı gördüm. Benim için kötü bir histi.
Tek yapacağım annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Başka bir şey diyemedim. Videoda her şey görünüyor, ondan önce de tehditler, öldürmeler vesaireler havalarda zaten uçuştu. Videodaki bütün küfürleri de bütün herkes zaten duydu. Allah kurtardı ya. Tamamen şans eseri kurtulduk. Bu kadar kadın cinayeti işlenirken, millet samuray kılıçlarıyla bir sürü şeyler yapıyorken hep kuytu köşede yapılıyor zannediliyor bunlar ama kuytu köşede yapılmadı. Bildiğiniz metroda, insanların arasında yapıldı. Bunlara birinin bir şekilde dur demesi gerekiyor. Birisi bununla ilgili önlem almadıkça bu sapıklar dengesiz insanlar daha da artarak devam edecekler.
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- “Annem vardı kaçamazdım!” Senanur Damgacı kimdir? Kadıköy’de saldırıya uğrayan kadın o anları anlattı!
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