“Annem vardı kaçamazdım!” Senanur Damgacı kimdir? Kadıköy’de saldırıya uğrayan kadın o anları anlattı!

Sonunda kadın çok mülayim olduğu için dedi ki 'Ben bunu alırım' herhalde kafasında. Sonra ayağa kalkıp bağırmaya, üstüne yürümeye, küfürler, ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında ben kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini söyledim. Sonrasında zaten bana saldırdı, orada bir arbede yaşandı, tekmeler, itişler, kakışlar.(Size vurdu mu?) Tabii, çok gelmedi çünkü araya birileri girdi, insanlar tutmaya çalıştı.

Medyada yayınlanan yerlerde insanlar hiçbir şey yapmadığını zannediyor ama aslında öyle bir durum yok. Bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı. Bir sürü kişi arkadan gelip yardım etmeye çalıştı ama bıçağı çıkardı. Koskoca bir ekmek bıçağı var ve o metronun içerisinde çıkarıyor. Büyük bir arbede çıkmadı, araya annem girdi.

Annemi aldı savurdu, orayı görünce ben zaten çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca da arkadan insanlar gelmeye başladı, adam ekmek bıçağını çıkardı. Orada hiçbir şey yapamadık. Çünkü bıçaktı. Ben normalde kik boksçuyum bir şeylere güveniyordum ama herhangi bir malzemenin karşısında bir şey yapamayacağımı gördüm. Benim için kötü bir histi.