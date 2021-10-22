MİT'ten nokta operasyonu! 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyonun şifreleri
Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. Irak'ın kuzeyinde Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen, beraberindeki 2 PKK/KCK'lı terörist ile birlikte Kerkük kırsalında MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bu önemli operasyon ne anlama geliyor? MİT’in operasyonu ile ne mesaj veriliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
Gürsel Tokmakoğlu'un önemli operasyon ile ilgili değerlendirmeleri
"MİT'in imkan ve kabiliyetleri günden güne artmış ve sahaya yansımış durumda. Öncelikle bunu çok iyi anlamımız gerekiyor. Burada 170 km gibi bir derinliğin olması tamamen MİT2in bu operasyonu yapmış olması çok önemlidir.
Daha önce hava kuvvetleri ve MİT bunları ortay yapıyordu. Bu ortalık bazı şekillerde komuta kontrollerinde devir süreçlerinde gecikmelerde oluyordu. Veya öncelik hedeflerini tespit ederken aynı anda iki ayrı yere angaje olmak gerekiyordu. Biri tercih ediliyordu şimdi baktığınızda ise MİT baştan sona yapabileceği operasyonları tamamen kendisi yapıyor.
Bu operasyonel istihbaratın aynı zaman sonuç vermesi bakımından da çok önemli bir konudur. MİT'in fonksiyonun sahadaki durumu karşı taraf için yani PKK ve YPG tarafından algılanmış durumda. Hem yerdeki istihbarat ağı hem dinleme ve benzeri işlerde önemli mesafe alındı.
Bunun yanında havadan keşif-gözetleme ve imha şekliyle bu konuyu görüyoruz. Ele geçirilen ölü teröristlerle ilgili çok önemli gelişmelerde var. ABD PKK ile kurmaya çalıştığı SDG'yi irtibatlandırmamak için çaba sarf ediyor. Bu terörist tam olarak bunu çürütür mahiyettedir.
Bu kadın terörist hem yurt içerisinde Türkiye'de eylemlere karışmış hem Irak'ta kadın teröristlerin eğitimi ve komutası şeklinde faaliyetlerde bulunmuş. Buradan Suriye'ye geçmiş ve 8 senedir Suriye'de eylemlerde görüyoruz. İşte bu iltisaklı durumu inkar etmek mümkün değildir. Bunlar delil mahiyeti taşıyor.
Bu aynı zaman Suriye'de Esad güçlerinin bölgede fonksiyonsuzluğunu gösteriyor. Suriye burada teröröistleri Türkiye'ye karşı kullanmıştır. Bundan vazgeçilmiş durumda değil."
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