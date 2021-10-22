MİT’ten nokta operasyonu! 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyonun şifreleri

Daha önce hava kuvvetleri ve MİT bunları ortay yapıyordu. Bu ortalık bazı şekillerde komuta kontrollerinde devir süreçlerinde gecikmelerde oluyordu. Veya öncelik hedeflerini tespit ederken aynı anda iki ayrı yere angaje olmak gerekiyordu. Biri tercih ediliyordu şimdi baktığınızda ise MİT baştan sona yapabileceği operasyonları tamamen kendisi yapıyor.