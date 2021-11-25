25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu başladı! 670 personel görev alıyor

Son dakika: Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu başladı! 670 personel görev alıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Mardin’de Eren Kış-8 Operasyonu başladı! 670 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde "Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit GK Abdullatif Emen" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (670) personel (56) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Eren Kış-8 Operasyonu başladı EREN KIŞ-8 OPERASYONU BAŞLADI

Eren Kış-7 operasyonu başladı EREN KIŞ-7 OPERASYONU BAŞLADI
Tuncelide PKKya dev operasyon TUNCELİ'DE PKK'YA DEV OPERASYON
Siirtte büyük operasyon başladı! İşte ilk görüntüler SİİRT'TE BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA