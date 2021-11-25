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Son dakika: Edirne merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması: 15 şüpheli hakkında yakalama kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Son dakika: Edirne merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması: 15 şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika haberine göre Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta başlattığı operasyon sürüyor.

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