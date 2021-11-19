19 Kasım 2021, Cuma
Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu başladı: Kadın astsubaylar terörist avında! 1060 personel katılıyor
Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:14
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