19 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu başladı: Kadın astsubaylar terörist avında! 1060 personel katılıyor

Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu başladı: Kadın astsubaylar terörist avında! 1060 personel katılıyor

Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:14
  • 1
  • 19
Tunceli’de Eren Kış-6 Operasyonu başladı: Kadın astsubaylar terörist avında! 1060 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1060 personelin katılımı ile 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Tunceli’de Eren Kış-6 Operasyonu başladı: Kadın astsubaylar terörist avında! 1060 personel katılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'de 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı.

  • 3
  • 19
Tunceli’de Eren Kış-6 Operasyonu başladı: Kadın astsubaylar terörist avında! 1060 personel katılıyor

Operasyonda görevli personel arasında kadın astsubaylar da bulunuyor.

  • 4
  • 19
Tunceli’de Eren Kış-6 Operasyonu başladı: Kadın astsubaylar terörist avında! 1060 personel katılıyor

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı sürdürüldüğü belirtildi.

  • 5
  • 19
Tunceli’de Eren Kış-6 Operasyonu başladı: Kadın astsubaylar terörist avında! 1060 personel katılıyor

BAKAN SOYLU: OPERASYONDA 6 KADIN ASTSUBAY GÖREV ALIYOR
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığı'nda katıldığı 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'nda, operasyona ilişkin şunları kaydetti: