Son dakika: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe! Eren Kış-7 operasyonu başladı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Mehmetçik'in teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Bakanlık, "Halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Türk askeri terör örgütlerine nefes aldırmamaya devam ediyor. Mehmetçik gerek yurt içi gerek sınır ötesinde PKK'nın ensesinde. İçişleri Bakanlığı Bitlis'te başlatılan yeni operasyonu duyurdu.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde "EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDAMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK OPERASYONU" başlatıldı.
Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (680) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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