18 Kasım 2021, Perşembe
Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başladı
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:25
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