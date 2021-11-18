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Haberler Galeri Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başladı

Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:25
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Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başladı

53 TİM PEŞLERİNDE
Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel [(53) operasyonel tim] görev alıyor.

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Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başladı

İşte operasyondan kareler:

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Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başladı