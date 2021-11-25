Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz hakkında açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programına katıldı.

İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'e rahmet dileyen Emine Erdoğan, "Sözlerime, geçtiğimiz günlerde bizi milletçe yasa boğan, korkunç saldırıda hayatını kaybeden Başak kızımıza Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımızla beraber aileyi evlerinde ziyaret ettik. Bu yaşanan öyle büyük bir acı ki hiçbir kelime hislerimi tarif etmeye yetmiyor. Ondan geriye maalesef kalplerindeki ateşin hiç sönmeyeceği bir aile kaldı. Gidilemeyecek bir düğün, hasreti dinmeyecek bir nişanlı ve arkadaşlar kaldı. Geleceğe dair planların, kurulan hayallerin ilelebet yarım kalacağını bilmek inanın içimizi çok acıtıyor. Çok sevdiği kedisi ve sokakta beslediği birçok can da bu büyük hasretten payını alıyor. İşte kalbi böyle iyilik ve sevgiyle dolu bir genç kızımız hayattan kopartıldı. Bizi en çok dehşete düşüren, vicdanlarımızda hazmedemediğimiz şeylerden biri de katilin kadınları savunmasız bulduğu için onu seçmiş olmasıydı. Başak kızımız hepimizin evladı, hepimizin kardeşidir. Onu ve yitirdiğimiz diğer canları unutmayacağız ve kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz" dedi.

"KADINA ŞİDDET TÜM TOPLUMLARIN ORTAK SORUNUDUR"

Kadına yönelik şiddetin tüm toplumların ortak sorunu olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, coğrafi sınırları aşan tüm toplumların ortak sorunudur. Dolayısıyla verdiğimiz mücadele, sağladığımız her iyileşme, tüm dünya kadınlarının hayrınadır. Küresel rakamlara baktığımızda görüyoruz ki raporlardaki istatistikler maalesef halen aynı şeyi söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok uluslararası kuruluşun rakamlarına göre dünyada her 3 kadından 1'i hayatlarının bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Yine 15-49 yaş aralığındaki kadınların yüzde 27'si, yani neredeyse 3'te 1'i eşi ya da bir yakını tarafından şiddet görüyor. Bu rakamlar, coğrafi bölgelere ve ülkeden ülkeye çok az farklılık gösteriyor. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanını saran bir şiddet yangınından bahsediyoruz. Büyük medeniyetlerin doğduğu, topraklarında irfanın kök tuttuğu, güzel ülkemizin de bu yangından nasibini almış olması bizi elbette derinden üzüyor. Bu mücadeleyi tek bir cepheden veremeyiz. Şiddeti toplumumuzun damarlarından temizlemek için yalnızca bir alana yoğunlaşmak kalıcı bir çözüm getirmez. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır" ifadelerini kullandı.