Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz hakkında açıklama

"ŞİDDETE SIFIR TOPERANS İLKESİYLE KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Şiddetle mücadelenin sürekli olması gerektiğini ve toplumun tüm taraflarınca sürdürülmesi gerektiğini bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kökünü kazıyana kadar aralıksız çalışacağımızı buradan ilan etmiş olalım. Bizler bu mücadeleyi her dönem ve her durumda en önemli gündemlerimiz arasında görüyoruz. Şiddetin mağduru veya faili herkes olabilir. O zaman demek ki herkese yönelik farkındalık eğitimi, herkese yönelik koruma tedbirleri, herkese yönelik şiddetten uzak tutma tedbirleri almamız gerekiyor. Bu da mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatan bir unsur. Kendini ifade etmekte sorun yaşayan ve öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin yaş, eğitim, cinsiyet fark etmeksizin insanlara, hatta doğaya ve canlılara yönelttiği bir tehdit unsuru şiddet. Şiddetin tek bir biçimi yok. Bu anlamda şiddete besleyen kaynaklar varsa kurutulmalı, şiddeti meşru görebilen ya da mazur görülebilen algı ve zihniyetlerin dönüşümü için de ayrıca çaba harcamanız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet işte bu türden özel dinamikleri olan şiddet biçimlerinden birisi. Kendine has gerçeklerini doğru analiz etmek ve sorunu çözüme kavuşturmak zorundayız" dedi.