Kocaeli’de ’kaçak etil alkol’ baskını: 3,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Ekipler, daha sonra tesise baskın düzenledi. Fabrikada yapılan aramada; 3 bin 820 litre şişelenmiş etil alkol, 3 bin litre tank içerisinde etil alkol, 90 bin adet kapak, 310 bin adet sahte marka, etiket ve barkod, 25 bin adet 1 litrelik boş şişe, 150 bin adet karton koli, 2 adet ısıtma kazanı, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 1 adet şişeleme ve etiketleme makinesi ele geçirildi, 1 kamyonete de el koyuldu.