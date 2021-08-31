31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Başkan Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
ABONE OL

Son dakika... Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ayrıca BAE teması öncesi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüşmüştü.

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

BEA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Başkan Erdoğan ile Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kaydedildi.

Erdoğan ve Nahyan'ın ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN BEŞTEPE'DE KABUL ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilmiş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

BAE teması öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, Başkan Erdoğan da Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 30 yıl önce Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Bişkek'te ilk büyükelçilik açan ülke olduğuna işaret ederek, kardeş Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Geçen 30 yıl içinde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin her alanda geliştiğini ve kurumsallaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmelerinin 10'uncu yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan arasında gücünü müşterek dil, din, kültür ve tarihten alan stratejik iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

İki lider, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek adımlar atmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ABU DABİ VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında "TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ ARASINDA"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA