24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığından SON DAKİKA Kovid-19 tablosu açıklaması | Günün vaka vefat aşılama rakamları (24 Kasım 2021)

Sağlık Bakanlığından SON DAKİKA Kovid-19 tablosu açıklaması | Günün vaka vefat aşılama rakamları (24 Kasım 2021)

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanlığından SON DAKİKA Kovid-19 tablosu açıklaması | Günün vaka vefat aşılama rakamları 24 Kasım 2021

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 24 kasım 2021'e ait korona virüs (Kovid-19) vaka vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son tabloya dair kritik açıklamalarda bulundu. Peki, son 24 saatte Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti? Vaka rakamları arttı mı düştü mü? Aşılamada son durum ne? Ayrıntılar haberimizde...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu.

GÜNÜN RAKAMLARI... 175 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloyu sosyal medyadan yorumladı.

24 KASIM 2021 KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." dedi.

DÜNE AİT KOVİD-19 TABLOSU (23 KASIM 2021)

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT TABLOLAR

22 KASIM VAKA TABLOSU

21 KASIM VAKA TABLOSU

20 KASIM VAKA TABLOSU

19 KASIM VAKA TABLOSU

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA