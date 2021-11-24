Sağlık Bakanlığından SON DAKİKA Kovid-19 tablosu açıklaması | Günün vaka vefat aşılama rakamları (24 Kasım 2021)

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." dedi.