24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ASKON'dan Başkan Erdoğan'a destek! Döviz lobisine boyun eğmeyiz

ASKON'dan Başkan Erdoğan'a destek! Döviz lobisine boyun eğmeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2021
ABONE OL
ASKON’dan Başkan Erdoğan’a destek! Döviz lobisine boyun eğmeyiz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden Başkan Erdoğan'a tam destek geldi. Döviz lobilerinin kur oyununa dikkat çeken ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, Başkan Erdoğan'ın hedef yapılmasına tepki gösterdi. Gültepe yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm vesayetleri kıran Türkiye, bu baskılara boyun eğmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, Türkiye üzerinde faiz ve kur sebebiyle baskı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Allah'ın izni ile bu faiz ve kur baskısını kırarak ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalara değinen ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, pandemi sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte taleplerde ciddi artış olduğunu aktardı.

Talep artışına enerji emtialarında yaşanan üretim yetersizliği, iklim değişikliği ve tedarik sorunlarının da eklenmesi ile birlikte tüm dünyada enflasyonun yükseldiğini dile getiren Gültepe, "Tüm dünyada yaşanan bu sıkıntıya rağmen Türkiye üzerinde faiz ve kur sebebiyle baskı oluşturulmaya çalışıldığı açıkça görülüyor. Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracat ekseninden uzaklaştırılıp, paradan para kazanmaya çalışanların kasası yapılmaya çalışılıyor" dedi.

"PİYASALARA MORAL VERİLMELİDİR"

Başkan Erdoğan'ın da belirttiği üzere bu zihniyete teslim olmadan bir mücadele başlatılması gerektiğinin altını çizen Gültepe, "Bunun adı ekonomik savaş ise; 2001, 2008, Gezi ve 15 Temmuz'da yaşanan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek, Allah'ın izni ile bu faiz ve kur baskısını kırarak ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Gültepe açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Ülke olarak pandeminin yaralarını yeni yeni sarmaya çalıştığımız bu süreçte, dünyada yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek, erken seçim çağrılarında bulunmak, samimiyetten uzak açıklamalar olup, bu mücadeleye zarar vermektedir. Ayrıca artan enflasyona karşı halkın alım gücünü artıracak adımlar atılmalı, piyasalara moral verilmelidir. Sanayi kapasite oranlarının her geçen gün arttığı, üretim, ihracat, turizm ve istihdamda güzel gelişmelerin yaşandığı bir ortamda gereken sabrı ve mücadeleyi gösterirsek, baharı gören ülkelerin başında yer almamız kaçınılmazdır."

Başkan Erdoğan'a lobilerin karşısında destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm vesayetleri kıran, gücünü ve liderlik vasfını açıkça ortaya koyan Türkiye, Allah'ın izni ile de bu baskılara boyun eğmeyecek ve dün olduğu gibi bugün de bu savaştan alnı ak bir şekilde ekonomik bağımsızlığını kazanarak zaferle ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.

Doların gerçek değeri ne? DOLARIN GERÇEK DEĞERİ NE?
İsviçreli ekonomistten kur yorumu İSVİÇRELİ EKONOMİSTTEN KUR YORUMU
Kur operasyonunun şifreleri KUR OPERASYONUNUN ŞİFRELERİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA