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PKK'nın sözde 'bölük komutanı' Trabzon'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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PKK’nın sözde ’bölük komutanı’ Trabzon’da yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK'nın sözde bölük komutanı J.Y. için operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu terörist saklandığı evde gözaltına alındı.

Trabzon'da terör örgütleri PYD/YPG ve PKK/KCK'nın sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu J.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2013 yılında terör örgütü PYD/YPG içinde, 2015 yılında da PKK/KCK terör örgütünün sözde 'silahlı kadın birlikleri YJA-STAR' içinde faaliyet gösterdiği, sözde bölük komutanlığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu J.Y.'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla J.Y., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

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