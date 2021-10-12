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Son dakika | MSB'den sınırda operasyon! Kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları yakalandı

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Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Son dakika | MSB’den sınırda operasyon! Kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları yakalandı

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin sınırdan kaçmaya çalışan terör örgütleri mensuplarına yönelik operasyonları devam ediyor. MSB son dakika açıklamasında "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ, iki PKK ve bir DHKPC mensubu teröristin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları"nın, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son 4 günde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, ikisi PKK ve biri DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalanarak jandarmaya teslim edildiği bildirildi.

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