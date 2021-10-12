Son dakika | MSB’den sınırda operasyon! Kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ, iki PKK ve bir DHKPC mensubu teröristin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları"nın, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son 4 günde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, ikisi PKK ve biri DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalanarak jandarmaya teslim edildiği bildirildi.