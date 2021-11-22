Yaşam mücadelesini kaybetti! Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın katili kimdir, tutuklandı mı?
Lise öğrencisi Ayşegül Aydın’dan acı haber geldi! Kocaeli’nin Gebze ilçesinde cinsel istismar girişimi sonrası ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın yaşamını yitirdi. Sosyal medyada da büyük tepki çeken bu olayın ardından, Ayşegül Aydın hastaneye kaldırılmıştı ve 5 aydır yaşam mücadelesi veriyordu. Genç Ayşegül’ün ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan genç kıza saldıran ve öldüren yabancı uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Peki; Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın katili kimdir, tutuklandı mı?
Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın katili kimdir, tutuklandı mı? Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini takip eden bir şahsın saldırısına uğrayan lise öğrencisi Ayşegül Aydın, 5 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Sevenlerini ve Türkiye'yi yasa boğan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesinin, ikindi namazını müteakip Gebze Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Peki; Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın katili kimdir?
AYŞEGÜL AYDIN KİMDİR?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini adım adım takip eden yabancı uyruklu şahsın ormanlık alanda saldırısına uğrayan 17 yaşındaki kız 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 12 Temmuz tarihinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen Ayşegül Aydın (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.'nin (20) saldırısına uğradı. Aydın'ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı.
Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı. Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi.
Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Aracıyla olay yerine gelen baba Metin Aydın, kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi.
aha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı gören baba, dehşeti yaşayan genç kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı.
AYŞEGÜL AYDIN KATİLİ KİMDİR, TUTUKLANDI MI?
Öte yandan jandarma ekipleri, genç kızı bu hale getiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, genç kızı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve takibin ardından A.M. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.M. isimli şahıs, sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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- Yaşam mücadelesini kaybetti! Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın katili kimdir, tutuklandı mı?
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