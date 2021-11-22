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Van’da 6’sı yabancı 15 organizatör yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2021
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Van’da 6’sı yabancı 15 organizatör yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6’sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 239 bin 256 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda; 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 239 bin 256 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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