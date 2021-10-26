MSB duyurdu: Sınırdan kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü belirtildi.

Türkiye'den Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı vurgulanan açıklamada, yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6HN7M1Spe8