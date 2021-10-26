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MSB duyurdu: Sınırdan kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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MSB duyurdu: Sınırdan kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü belirtildi.

Türkiye'den Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı vurgulanan açıklamada, yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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