Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan flaş açıklama! Siber vatanı korumak topraklarımızı korumak kadar önemli

"TOPRAKLARIMIZI KORUMAK KADAR ÖNEMLİ"

Maryland Üniversitesi tarafından yapılan 'Siber Güvenlik Araştırması'na göre, dünya genelinde her 1,12 saniyede 1 yani neredeyse her saniye siber güvenlik saldırısı gerçekleştiğini hatırlatan Oktay, "Her geçen gün sayısı artan siber ihlallerle birlikte dünya genelinde siber güvenlik harcamalarının önümüzdeki yıl 133,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu öngörülerin arkasındaki sebep, giderek daha çok fiziksel bilginin dijital ortama aktarılması, etkileşimlerin dijitalleşmesi ve nesnelerin de artık internete bağlanıyor olmasıdır. Teknolojiye ve veriye hükmeden; veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayan unsurlara da hükmedebilmektedir. Bu durum güvenlik anlayışını da değiştirmiş; artık fiziki güvenliğin siber güvenlikle yerli yazılımla yapay zekayla ve dijital sanayiyle tahkim edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızın her bir karışını korumak kadar önemlidir. Siber teknolojilerde öncü konuma geçmekse milli teknoloji hamlemizin en önemli parçalarından birisidir. Bu doğrultuda özellikle son 5 yıl içinde; kritik altyapılarımızın korunmasının yanında, siber kapasite inşasına ve tehditleri en hızlı biçimde tespit edip engellememizi sağlayan 'teknolojik tedbirlere' özellikle eğilmiş durumdayız" dedi.