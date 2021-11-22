Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan flaş açıklama! Siber vatanı korumak topraklarımızı korumak kadar önemli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından bu yıl 2. düzenlenen 'Milli Siber Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki zirvede; Fuat Oktay ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve çok sayıda davetli yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, salgının da etkisiyle hayatın, her geçen gün biraz daha dijital alana taşındığını vurgulayarak, siber tehditlere karşı yerli ve milli kalkanlarını geliştirmek ve siber vatanda tam egemen olmak için kaybedilecek 1 dakikalarının bile olmadığını söyledi.