Türk SİHA’sı Suudi Arabistan’ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı

ANKARA ÇOK DAHA ESNEK

Silah sistemlerinde ileri teknolojiye sahip Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkeler, farklı sebeplerle bunları diğer ülkelere ihraç etmeye yanaşmıyor. Özellikle Batı'nın demokratik kurumlarının işleyişi ve dış politikalarının "sağduyulu" yönetimi buna engel teşkil ediyor.Ankara tabii ki bu tür değerlendirmeleri çok daha esnek kriterlerle yapıyor.