17 Kasım 2021, Çarşamba
Türk SİHA'sı Suudi Arabistan'ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı
Kendi sınıfının dünya üzerinde en iyisi olduğu kabul edilen SİHA'lar için birçok ülke sipariş için sıraya girdi. Sahaya indiği her çatışmada savaşın seyrini değiştiren Türkiye yapımı SİHA'lar manşetlerden düşmüyor. Yunan basını, Türk SİHA'ları için 'Ankara kendi İpek Yolu'nu yaratıyor' ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:25
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