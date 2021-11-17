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Haberler Galeri Türk SİHA'sı Suudi Arabistan'ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı

Türk SİHA'sı Suudi Arabistan'ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı

Kendi sınıfının dünya üzerinde en iyisi olduğu kabul edilen SİHA'lar için birçok ülke sipariş için sıraya girdi. Sahaya indiği her çatışmada savaşın seyrini değiştiren Türkiye yapımı SİHA'lar manşetlerden düşmüyor. Yunan basını, Türk SİHA'ları için 'Ankara kendi İpek Yolu'nu yaratıyor' ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:25
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Türk SİHA’sı Suudi Arabistan’ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı

Dağlık Karabağ savaşıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken, Libya ve en son Ukrayna'nın Rusya yanlısı militanlara yönelik saldırılarında ise kendisini tartışmasız bir konuma getiren Türkiye yapımı SİHA'lara Yunan basını övgüler yağdırdı.

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Türk SİHA’sı Suudi Arabistan’ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı

Yunan medyasında çıkan ve 'Türkiye'nin İpek Yolu' başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı: Libya, Suriye, Katar, Ukrayna, Azerbaycan'dan Fas ve Tunus gibi diğer Afrika ülkelerine, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu'ya ve Kazakistan ve Endonezya gibi Asya'ya yayılmak isteyen bir ittifaklar zinciri.

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Türk SİHA’sı Suudi Arabistan’ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı

Türk insansız hava araçlarının işe yaradığı kanıtlandı. Suriye hükümet güçlerinin İdlib'deki saldırılarını püskürtmeye yardımcı olan SİHA'lar Libya cephesinde ilişkilerin tersine dönmesinde kilit rol oynadı. Devriye ve keşif görevlerinde de kullanılırlarsa, Ukrayna'daki Donbass ayrılıkçılarına karşı öncü bir rol oynayabilir.

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Türk SİHA’sı Suudi Arabistan’ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı
Bu insansız hava araçlarının işlevselliği, verimliliği ve taşıdıkları silahlar, Türkiye'nin onları tereddütsüz kullanmasının başlıca nedenleri. Aynı zamanda, farklı ülkelerin bu SİHA'ları almak istemesinin nedeni de bunlar.
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Türk SİHA’sı Suudi Arabistan’ın gündeminde! Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı

ANKARA ÇOK DAHA ESNEK
Silah sistemlerinde ileri teknolojiye sahip Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkeler, farklı sebeplerle bunları diğer ülkelere ihraç etmeye yanaşmıyor. Özellikle Batı'nın demokratik kurumlarının işleyişi ve dış politikalarının "sağduyulu" yönetimi buna engel teşkil ediyor.Ankara tabii ki bu tür değerlendirmeleri çok daha esnek kriterlerle yapıyor.