21 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ani Müdahale Kuvveti'nden teröristlere gözdağı! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Ani Müdahale Kuvveti'nden teröristlere gözdağı! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
ABONE OL
Ani Müdahale Kuvveti’nden teröristlere gözdağı! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Terör koridorunu yok etmek amacıyla Barış Pınarı bölgesinde görev alan Mehmetçik, vazifesini kararlılıka sürüdüyor. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvveti’nin görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin güney sınırında Barış Pınarı Bölgesi'nde görev alan Mehmetçik, hain teröristlere gözdağı verdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvveti'nin görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvvetimiz, her türlü acil durum için daima göreve hazır" ifadeleri yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA