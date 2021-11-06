Ukrayna Bayraktar TB2’lerin sayısını arttırmayı düşünüyor: Daha fazla Türk SİHA’sı istiyoruz

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'lara ilişkin önemli mesajlar verdi.

AYRILIKÇILARI TB2 İLE VURDUK

Bayraktar TB2'yi muharebe alanında ilk kez kullanarak Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri vurmalarını doğrulayan Ukraynalı komutan, "Onları kullandığımız doğru. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Ayrılıkçılar, Minsk anlaşmalarını ihlal etti" dedi.

ARTTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sputnik'in haberine göre, Bayraktar TB2 SİHA'ların sayısını artıracakları mesajını veren Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA'ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA'larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.