Türk SİHA’ları korku saldı! Yunanistan çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

"HAVA KUVVETLERİNE MASRAFSIZ BASKI"

Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi.