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Türk SİHA'ları korku saldı! Yunanistan çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Türk SİHA’ları korku saldı! Yunanistan çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

Türkiye'nin savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği üstün başarı küresel çapta korku salmaya devam ediyor. Ege'de yaşananları aktaran Yunanistan medyası, Türk SİHA'larının Atina'da oluşturduğu tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye'nin, Yunanistan üzerinde 'masrafsız baskı' kurduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Yunan hava sahasını ihlal ettiği şeklinde iddialar gündeme geldi. Yunan basınından Ta Nea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açtığına ve tansiyonun yükseldiğine değindi.

Türk SİHA’ları korku saldı! Yunanistan çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

Ege'de daha önce Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu kez operasyonlarda etkinliğini ispatlayan SİHA'lara karşı koymaya çalışıyor.

Türk SİHA’ları korku saldı! Yunanistan çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

YUNANİSTAN'I PANİKLETTİ
Haberde, Türk SİHA'larının bölgede peş peşe ihlaller yaptığı öne sürülerek, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi.

Türk SİHA’ları korku saldı! Yunanistan çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

Türk SİHA’ları korku saldı! Yunanistan çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

"HAVA KUVVETLERİNE MASRAFSIZ BASKI"
Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi.

Türk SİHA’ları korku saldı! Yunanistan çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı.

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