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Son dakika: Ankara Keçiören'deki patlama anı güvenlik kamerasında! Keçiören'deki patlamada kaç kişi öldü? Son durum...

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: Ankara Keçiören’deki patlama anı güvenlik kamerasında! Keçiören’deki patlamada kaç kişi öldü? Son durum...

Son dakika... Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı patlama, caddedeki fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla çıkan yangın ve caddedekilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı. Ayrıca patlamanın ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların da sedyeyle ambulansa taşındığı görüldü. Öte yandan binanın yıkım işlemleri devam ediyor. İşte Keçiören'deki patlama olayına ilişkin son gelişmeler...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir kısmı çöken, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 3 katlı binada yıkım çalışması başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirterek, "Önce doğal gaz zannediliyor; ama tüp patlaması olduğu kesinleşti" dedi.


BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI
Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nda dün saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yangın çıkan binanın bir bölümü, taşıyıcı kolonların yıkılması sonucu çöktü.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürerek enkaz altında kalan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Muhammed Kahtan (35), Usame Kahtan (5), Melek Kahtan (2) ve Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap'ı (25) yaralı olarak çıkardı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Kahtan ile kızı Melek Kahtan hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, patlamanın olduğu dairede doğal gaz hattının bulunmadığı, enkazda üst kısmı parçalanmış mutfak tüpünün patlamaya sebep olduğu belirlendi.

Bu arada patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. 45- 50 yıllık olduğu ifade edilen ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında olduğu belirlenen binada inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından binanın yıkımına karar verildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri ile binanın yıkımına başlandı.

YAVAŞ: TÜP PATLAMASI KESİNLEŞTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş, patlama ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin 2 dakika içerisinde olay yerine ulaştığını belirtti. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirten Yavaş, "Binanın mutfağında gerçekleşiyor patlama. Önce doğal gaz zannediliyor; ama öyle olmadığı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor. Iraklı Türkmen bir aile. Baba ve en küçük çocuk maalesef hayatını kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuk; onun da durumu ağır. İçeride başka kimse yok. Köpekli aramalar yapılmış. Eski bir bina. Büyük geçmiş olsun. 4 yaralının durumu ağır maalesef. Çevredeki binalarda görünürde bir hasar yok; ama arkadaşlarımız, Keçiören ve Büyükşehir'in teknik ekipleri inceleme yapıyorlar. Tüp patlaması olduğu kesinleşti. Doğal gaz hattı aboneliği var, görünüyor; ancak abone olan aile zaten tesadüfen yokmuş burada. Ankara dışındalarmış. Ama o aboneliğin kullanılmadığı tespit ediliyor. Bina kaldırılacak. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılık soruşturmasında da patlamanın meydana geldiği dairede doğal gaz olmadığı, patlamaya tüpün neden olduğu belirlendi. Dairede meydana gelen ölümlerin yanma sonucu değil, basınç sonucu iç organ parçalanması sonucunda olduğu tespit edildi.





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