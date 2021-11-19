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Hangi Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor? 83 milyonun gözünün içine baka baka yalan söyledi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Hangi Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor? 83 milyonun gözünün içine baka baka yalan söyledi!

Yıllarca önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra yaptığı yeni açıklamalarla gündeme damga vurdu. "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz" diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı vekil olduğu dönemde CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 'iptal başvurusu' ve geçmişteki çıkışlarıyla çelişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişteki hataları nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU: BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ YANLIŞ OLDUĞUNU ÇOK KEZ DİLLENDİRDİM

Çıkışıyla ilgili Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen, "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, helalleşmenin kucaklaşma olduğunu ifade ederek, iktidara gelmeleri durumunda başörtülü bir isme bakanlık görevi vereceklerini vurguladı.

VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE CHP BAŞÖRTÜSÜ SERBESTİSİNE KARŞI ÇIKARAK AYM'YE BAŞVURMUŞTU

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.

2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.
Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.

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