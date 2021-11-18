Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika: Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?
Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika! Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmanda gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?
Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara Keçiören İlçesi'nde bulunan bir binada gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın bir kısmında göçük meydana geldi. İşte, Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?
Ankara Keçiören İlçesi'nde bulunan bir binada gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın bir kısmında göçük meydana geldi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Göçük altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI
Patlamada 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı ve birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
DOĞALGAZ NEDEN PATLAR?
Doğalgaz bir kaçak durumunda havadan hafif bir gaz olduğundan dolayı tavandan itibaren içeriyi doldurmaya başlar %5 ila 15 arası havaya karıştığında bir ateşleyici faktör ile karşılaştığında patlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika: Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?
- Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi? İşte tahminler...
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...
- Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? 5. Yargı Paketi'nde neler var? İşte son dakika açıklaması...
- Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...
- SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...
- Derbi nefes kesecek! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak?
- Son açıklama dikkat çekti! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı FED faiz kararı nasıl olacak?
- Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı en son ne zaman patladı? Hasan Dağı patlarsa ne olur?
- Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Kulüp 2. sezon olacak mı?