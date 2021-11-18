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Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika: Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika: Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?

Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika! Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmanda gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?

Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara Keçiören İlçesi'nde bulunan bir binada gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın bir kısmında göçük meydana geldi. İşte, Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?

Ankara Keçiören İlçesi'nde bulunan bir binada gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın bir kısmında göçük meydana geldi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Göçük altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Patlamada 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı ve birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

DOĞALGAZ NEDEN PATLAR?

Doğalgaz bir kaçak durumunda havadan hafif bir gaz olduğundan dolayı tavandan itibaren içeriyi doldurmaya başlar %5 ila 15 arası havaya karıştığında bir ateşleyici faktör ile karşılaştığında patlar.

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