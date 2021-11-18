Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika: Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?

Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara Keçiören İlçesi'nde bulunan bir binada gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın bir kısmında göçük meydana geldi. İşte, Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?

Ankara Keçiören İlçesi'nde bulunan bir binada gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın bir kısmında göçük meydana geldi.