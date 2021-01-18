Yine Kemal Kılıçdaroğlu yine aynı yalan! Başörtüsü yasağını biz kaldırdık

"ASIL MUHAFAZAKAR CHP'DİR"

Muhafazakarlar ile ilgili CHP'nin inandırıcılık sorunu olup olmadığına yönelik soruna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Onlara, 'Siz kendinize muhafazakar diyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Asıl muhafazakar olan CHP, çünkü değişime direniyor' diyorum. Bir eleştiri varsa o eleştiriye kaynak olan bir uygulama veya bir söz vardır. Bu eleştiriye karşılık önce CHP'nin oturup kendine bakması lazım. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Bunu partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Değişimin temel felsefesi de toplumun her kesimini kucaklamaktır. Eğer siyaset yapıyorsanız toplumun bir kesimini dışlayarak, ötekileştirerek siyaset yapamazsınız." dedi.