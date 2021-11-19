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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan yine Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı.

Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.



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