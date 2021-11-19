20 Kasım Müge Anlı Müslüme'ye ne oldu? Müslüme bebek son durum! Müslüme bulundu mu, son durum nedir?
Müslüme bulundu mu? Müge Anlı'da günlerdir tüm detaylarıyla araştırılan Müslüme bebek son durum! Müslüme bebeğe ne oldu? Arama çalışmalarında kurtarma ekipleri 10'uncu günde araştırmayı sürdürüyor. Müslüme'yi bulmak için en ufak mağaralara dahi bakılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme, 10 Kasım tarihinde bisikletiyle oynarken ortadan kaybolmuştu. Yörük kızı Müslüme'nin ortadan kalktığı yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, ufak Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor... Peki; Müslüme bulundu mu?
Müslüme bulundu mu? Müge Anlı Müslüme son durum! Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Müslüme bebek olayında 10'uncu güne girildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde kurtarma ekipleri seferber olmuş durumda ve Müslüme bebeği arıyor. 2,5 yaşındaki Müslüme, bisikletiyle oynadığı sırada kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Türkiye'nin gündemindeki bu olay, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da tüm detaylarıyla masaya yatırılıyor.
ŞOK DETAY MEYDANA ÇIKTI! 40-45 YAŞLARINDA KADIN….
Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal'ın ölümü bütün Türkiye'yi ağlattı. 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağlık alanda bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin ortadan kalktığı yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, ufak Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor...
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek amacıyla Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.
En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, emniyet güçlerinden yardım istedi. İhbar üstüne bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sıhhat ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.
Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin ortadan kalktığı çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.
DİDİK DİDİK ARANDI
AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ilaveten Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 100'e yakın bireyin ifadesini aldı.
Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli vasıtalar da incelendi.
10 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ
Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız vücudu bulundu.
Olay yeri araştırma ekiplerinin çalışmasının sonrasında Müslüme Yağal'ın cansız vücudu, Gülnar Devlet Hastanesi'nde oluşturulan işlemlerin sonrasında otopsi amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.
AİLE FERTLERİ İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Olayla alakalı soruşturmasını devam ettiren jandarma ekipleri de aynı sırada baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile birtakım yakınları jandarma doğrultusundan ifadelerinin alınması amacıyla Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
ANNEANNE SERBEST BIRAKILDI
Anneanne Müslüme Yağal ise gece ifadesinin alınmasının sonrasında serbest bırakıldı. Aile bireylerinin gece süresince olayla alakalı bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı.
OTOPSİ YAPILDI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde gece otopsi oluşturulan Müslüme Yağal'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının üstüne yine Gülnar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan binlerce sosyal medya kullanıcısı da Müslüme'nin 10 gün sonra cansız vücudunun bulunmasının sonrasında fotoğraflarını paylaşarak, üzüntülerini dile getirdi.
MÜSLÜME NASIL ÖLDÜ?
2,5 yaşındaki Müslüme'nin nasıl öldüğüne ilişkin henüz detaylı bir bilgi ortaya çıkmadı.
BABA: BU ÇOCUK BURADA YOK
Devletin tüm imkanlarının burada olduğunu anımsatan baba Mehmet Yağal, "Arama tarama yaptık hiçbir şey çıkmadı. Bu çocuk burada olsa bulunacak ama yok. Bu çocuk burada yok. Ben çocuğumun ayak izine göre, yola çıktı ve biri götürdü diyorum. Biz her yeri geziyoruz, binlerce insan görüyoruz ama beni böyle takip edecek bildiğim biri yok. 2,5 yaşındaki çocuk sadece en son ayak izinden başka iz yok" dedi.
Kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunan baba Yağal, "Kaçırılsa da Türkiye'nin öbür ucuna gitse de bu devlet, bu vatandaş bunu bulacak. Allah bu milletten razı olsun. İlk gün 700 kişi var, gelenden gidenden Allah razı olsun. Benim 2,5 yaşındaki çocuğum için dağ taş adam oldu. Şu anda derenin karşı tarafında bile arama çalışması yapan var. Hepsinden Allah razı olsun. Benim sadece istediğim kızım Müslüme'nin bulunmasıdır" diye konuştu.
BULMA ÜMİDİ AZALMIŞTI
Düne kadar 300 kişilik ekibin arama çalışması yaptığını dile getiren Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, "Ama bugün insanların bu bölgede bulmada ümidi birazcık daha azaldı. Çünkü aynı noktalar farklı gözler tarafından 5-10 defa izlendi. Her çalının altına bakıldı. Buralarda olma ümidi benim şahsım ve konuştuğumuz insanlar dahil olmak üzere biraz azaldı. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Allah'tan ümit kesilmez, ümit bittiği zaman burada bir tane insan kalmaz. Devletimiz bir şekilde burada olumlu veya olumsuz bir şey varsa onu çıkaracak diye düşünüyorum. Bir netice alınana kadar çalışma devam edecek, jandarma, AFAD, ben ve ekibim de burada olacak" şeklinde konuştu.
Ülkenin gözü ve kulağının burada olduğuna değinen başkan Ünüvar, "Ben ümit ediyorum ki çocuğumuz birileri tarafından götürülmüş olsun sağ olsun. İnşallah öyle bir cahillik yapılmıştır da sağ salim Müslüme'mize kavuşuruz ama gelenler insanlar buralarda olduğu inancı taşımıyor" ifadelerini kullandı.
9'UNCU GÜN TAMAMLANMIŞTI
Mersin'İn Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, 9'uncu güne girildi.
Sarp yamaçlarda termal kamera ve dronlar ile tarama yapan ekipler, bölgenin farklı noktalarında da şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.
Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülüyor.
Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor. Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.
DİK YAMAÇLAR VE KUYULARA HALATLA İNİLİYOR
Çalışmalarını sürdüren AKUT ve AFAD ekipleri, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara, kuyulara halatlarla inerek tarama yapıyor. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik aranıyor.
Müslüme'nin bulunması için bugün de arama- kurtarma ve kadavra köpekleri, dron, uçak, 200 kişilik personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmaları devam ediyor.
KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Öte yandan aramalar sırasında, taş üzerinde saptanan kan izinin analiz sonucu beklenirken, jandarma ekipleri, köylülerin de ifadelerini alıyor. Çadırın bulunduğu alanın çevresindeki 20 kilometrelik bölgede hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.
MÜSLÜME BULUNDU MU?
Öte yandan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.
Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.
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