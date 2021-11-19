Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybettiği helikopter kazasında gelişme! Pilot İsmet Özgür’den flaş açıklama

"ÇAVVV SESİ DUYDUM, ÇAKILDIK, KUSURUM YOK"

Şüpheli pilot İsmet Özgür ise, 8 yıldır şirket bünyesinde çalıştığını söyledi. 2017'de helikopterin satın alınıp bakım ve onarımının yapıldığını ancak kazadan iki hafta önce motorunda sorun yaşandığını, onun da giderildiğini belirtti. Helikopterin görünürde de bir arızası olmadığını dile getiren, helikopteri kullanırken kalkıştan kısa bir süre sonra 'çavvv' diye bir ses duyduğunu anlatan İsmet Özgür, "34 yıldır pilotum. Daha önce hiç böyle ses duymamıştım. Sesle birlikte irtifa kaybedip denize çakıldık. 9 metre dibe battık" dedi.

Olay saatinden önce yoğun bir yağış olduğunu fakat bunun kalkıştan yarım saat önce olduğunu ve hava düzeldikten sonra kalkış yaptığını ifade eden şüpheli pilot, kazanın meydana gelmesinde kusuru olmadığını kaydetti.