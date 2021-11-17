Müge Anlı’da aranan kayıp Müslüme ile ilgili flaş gelişme! Obruktan ceset çıkmış

Müge Anlı'da aranan Müslüme Yağal kaybında sekizinci gününde hala bulunamadı. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarına 200 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı katıldı. Yağal ailesinin yaşadığı çadırın yakının kan izi bulunmasının ardından 22 kilometre ötede ise daha önce bir kadın cenazesinin bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler bölgeyi karış karış aradı. İşte son dakika haberinin detayları...