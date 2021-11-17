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Müge Anlı’da aranan kayıp Müslüme ile ilgili flaş gelişme! Obruktan ceset çıkmış

Müge Anlı'da aranan Müslüme Yağal kaybında sekizinci gününde hala bulunamadı. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarına 200 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı katıldı. Yağal ailesinin yaşadığı çadırın yakının kan izi bulunmasının ardından 22 kilometre ötede ise daha önce bir kadın cenazesinin bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler bölgeyi karış karış aradı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 15:02
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Müge Anlı’da aranan kayıp Müslüme ile ilgili flaş gelişme! Obruktan ceset çıkmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme Yağal'ın kaybında yeni gelişmeler yaşandı. Kaybın sekizinci gününde arama çalışmaları sürerken Yağal ailesinin yaşadığı çadırın 22 kilometre ötesinde ise daha önce bir kadın cenazesinin bulunduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da aranan kayıp Müslüme ile ilgili flaş gelişme! Obruktan ceset çıkmış

3 yaşındaki Müslüme Yağal, 8 gün önce sırra kadem bastı. Küçük kızdan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı'da da gündeme getirilen sır olay, Türkiye'ye ekrana topladı.

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Müge Anlı’da aranan kayıp Müslüme ile ilgili flaş gelişme! Obruktan ceset çıkmış

KADIN CESEDİ BULUNDU

Müslüme'nin ailesinin kaldığı çadırın 22 kilometre ötesinde daha önce bir kadın cenazesinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu bilgi üzerine bölgede arama yapıldı.

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Müge Anlı’da aranan kayıp Müslüme ile ilgili flaş gelişme! Obruktan ceset çıkmış

Jandarma ekipleri ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü.

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Müge Anlı’da aranan kayıp Müslüme ile ilgili flaş gelişme! Obruktan ceset çıkmış

Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de örnek alındı.