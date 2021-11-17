Terör örgütü PKK-YPG üyeliğinden aranan Suriyeli sözde sanatçı Ömer Süleyman yakalandı
GÜNDEM DHA
Şanlıurfa'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriyeli sanatçı Ömer Süleyman, yakalanıp gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu sanatçı Ömer Süleyman'ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü.