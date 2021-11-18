Meral Akşener’den büyük skandal! Lütfü Türkkan’ın iş insanını dolandırmasına göz yumdu

3 MİLYON 750 BİN DOLAR DOLANDIRDI

Geçen yıl yaşanan dolandırıcılık olayında işadamı Korkmaz Yiğit, Beşiktaş Ulus'taki 4 milyon 500 bin dolarlık arazide hissesi bulunan Lütfü Türkkan ile araziyi satın almak için anlaşıp yüzde 11'lik hisse için Türkkan'a 750 bin dolar ödedi.

Arazinin İBB'ye ait olan geri kalanı için de avukatı Harun Tavşancıl aracılığıyla Türkkan'a 3 milyon 750 bin ödedi ancak tapuyu alamadı. Yiğit, "Lütfü Türkkan beni tehdit etti, ben de korkup parayı verdim" diyen avukatı ile Türkkan hakkında "Dolandırıcılık", "Zimmet" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu.