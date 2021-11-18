Başak Cengiz cinayeti soruşturması! Anne katil zanlısı oğlunun avukatlığından çekildi

Genç mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edilmesi yönündeki talebi reddetti. Katil zanlısı Boz'un annesi ise oğlunun avukatlığından çekildi. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

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