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Başak Cengiz cinayeti soruşturması! Anne katil zanlısı oğlunun avukatlığından çekildi

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Giriş: 18.11.2021 09:56
Genç mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edilmesi yönündeki talebi reddetti. Katil zanlısı Boz'un annesi ise oğlunun avukatlığından çekildi. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
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