CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tehdit siyaseti! CHP’li olmayan herkesi hedefe koydu

Erdoğan'ın, MEMUR-SEN'in Büyük Buluşması'nda yaptığı değerlendirmede "Türkiye'de ne mafyaya ne de mafya siyasetine yer vardır. Tehdit dilini siyasetlerinin öznesi haline getirenlerin bu ülkenin memurunu, öğretmenini, polisini, hâkimini, savcısını rahatsız ve huzursuz etmesine asla izin vermeyiz" sözlerinden sonra gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumun çeşitli kesimlerini ve ekonomik çevreleri silsile halinde nasıl tehdit ettiğine çevrildi.