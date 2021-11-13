Yandaşa milyarlar vatandaşa tasarruf! CHP'li İBB metrolardaki yürüyen merdivenleri durdurdu
Son dakika haberleri... Metrolarda tasarruf dönemi İBB yönetimi akıllara durgunluk veren bir uygulamaya geçti. İhaleler üzerinden yandaşlarına milyar TL aktaran ve İstanbul bütçesiyle eğlenceler düzenleyen yönetim metrolarda yürüyen merdivenleri kapattı. Güvenlik bariyerlerinin üstüne ise 'tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır' yazıldığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Istanbulluyu tam anlamıyla cezalandırmaya devam ediyor.
İstanbul'da devam eden 140'tan fazla projeyi durduran, bitmek üzere olan projeleri atıl bekleten İBB yönetimi metrolarda tasarruf dönemi başlattı.
İhaleler üzerinden yandaşlarına milyar liralar aktaran yönetim yürüyen merdivenleri kapatarak, "Ekipmanlarımiz tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır" yazılı uyarı afişleri astı. Seçim döneminde verdiği sözleri unutmasıyla vatandaşın tepkisini çeken İBB yönetimi İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırma ve rahatlatma vaadine de rafa kaldırdı.
Metro sefer aralıklarını uzatan, İETT hatlarını iptal eden, birçok otobüsün sefer aralıklarını uzatan yönetimin M4 Esenkent durağı ve Tavşantepe Kadıköy metrolarındaki yürüyen merdivenlerini kapatması da tepki topladı.
GÖKSU'DAN TEPKİ
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ortaya çıkan görüntüler sonrasında İBB'ye tepki gösterdi. Göksu yaptığı açıklamada, "CHP'li İBB Yönetimi 44. Bin 995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş" dedi.
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