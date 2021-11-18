İstanbul merkezli 13 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 46 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 16 Kasım saat 05.30 sıralarında İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. 63 adrese gerçekleştirilen operasyonda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
13 ilde örgütlü olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, yakalanmamak için ikametlerinin odalarını sahte/kaçak nargile tütünü imalathanesine dönüştürdükleri ortaya çıktı.
Peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizledikleri kaçak tütünlere yasal kargo görünümü vermek suretiyle piyasaya sürdükleri ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.
700 elektronik sigara likidi, 89.130 adet nargile tütün ambalaj malzemesi, 2 elektronik hamur yoğurma makinesi, 9 elektronik poşet vakumlama makinesi, 15.850 muhtelif miktarlarda kaçak nargile tütün etiketi, 7 kantar ve hassas terazi, 500 gram renklendirici toz, 12 adet kazan, 1 adet varil.
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