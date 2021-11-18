İstanbul merkezli 13 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 46 gözaltı

Peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizledikleri kaçak tütünlere yasal kargo görünümü vermek suretiyle piyasaya sürdükleri ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.