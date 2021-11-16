CHP’yi karıştıran ses kaydı! Bu sözler Tunç Soyer’i çok kızdıracak: Bizim sayemizde oradasınız

SES KAYDINDA NELER VAR?

Olay ses kaydında 15 kişiden oluşan gençlerin belediyelerde işe girmesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Gruşçu, Konak Belediye Başkanı Batur'un kendisini rakip gördüğü için güç vermek istemediğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in de Batur'a yakın siyaset yaptıkları için gençleri işe almaya sıcak bakmadığını anlatıyor. Konuyu İzmir Milletvekili Tuncay Özkan üzerinden Kılıçdaroğlu'na kadar taşıdığını anlatan Gruşçu, Kılıçdaroğlu'nun referans olmasına rağmen Soyer'in 15 kişilik listeyi hala işe almadığını söylüyor.

BİZİM SAYEMİZDE ORADASINIZ

Bomba kayıtta D.G'nin 'Siz de, Batur da, Soyer de bizim sayemizde orada oturuyorsunuz' sözlerinden sonra sinirlenen İlçe Başkanı Gruşçu, bir yandan kendisini savunurken bir yandan da kendisini oyaladığını düşündüğü Konak Belediye Başkanı Batur ve Kılıçdaroğlu'nun referansına rağmen gençleri işe almadığını öne sürdüğü Soyer'e ağza alınmayacak küfürler savuruyor.

GÖREVDEN ALINABİLİR

Sabah'ın aldığı bilgiye göre, il yönetimi Gruşçu'yu her an görevden alabilir. Gruşçu daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile sorun yaşamıştı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen bir törende iddiaya göre Aziz Kocaoğlu elini uzatmakta tereddüt eden Gruşçu'ya ağza alınmayacak sözler sarf ettiği öne sürülmüştü. Olay daha sonra partililerin araya girmesiyle kapanmıştı.