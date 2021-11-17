Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Turistik Ankara-Kars Doğu Ekspresi turu ne zaman başlıyor?
Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Doğu Ekspresi turu için müjdeli haber geldi. Kovid-19 nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlerine başlayacağının açıklanmasının ardından bilet fiyatları ve tur tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Turistik Ankara-Kars Doğu Ekspresi turu ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Doğu Turistik Doğu Ekspresi için müjdeli haber geldi. Seferlerine yeniden başlayacak olan Doğu Ekspresi'nin hangi tarihte başlayacağı ve bilet fiyatları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Turistik Ankara-Kars Doğu Ekspresi turu ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
DOĞU EKSPRESİ TURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ankara'dan kalkarak farklı noktalarda duran Turistik Doğu Ekspresi, yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden seferlerine başlayacak.
DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Hemen şunu belirtelim ki, Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları henüz belli olmadı. Fiyatların 2021 Aralık ayının ilk günlerinde belirlenerek duyurulması bekleniyor. 12 Temmuz itibarıyla seferlerine her gün kesintisiz devam eden Doğu Ekspresi seferlerinden ise bilet fiyatları 68 TL'den başlıyor.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAH VE SAATLERİ
Ankara-Kars-Ankara güzergahında Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak konulan ve yapılan seferlerde Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak, yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan sağlıyor.
Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirildiğini ve ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığını ifade etti.
Salgın nedeniyle seferlere Mart 2020'nin ortasından itibaren ara verildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor."
İlk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, Ankara-Kars güzergahının seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğine dikkati çekti.
"YOLCULAR HEM FARKLI LEZZETLERİ TADIYOR HEM TARİHİ DEĞERLERİ GÖRÜYOR"
Karaismailoğlu, 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunun 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkurunun da 32 saat 37 dakikada tamamlandığını belirterek yolcuların farklı lezzetleri tadarken tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuştuğunu ifade etti.
Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor."
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- Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Turistik Ankara-Kars Doğu Ekspresi turu ne zaman başlıyor?
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