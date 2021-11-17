17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da FETÖ firarisi eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı

Ankara'da FETÖ firarisi eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2021
ABONE OL
Ankara’da FETÖ firarisi eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan eski yarbay ve binbaşı, saklandıkları gaybubet evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve firari durumda olan eski yarbay Cafer Togur ve eski binbaşı Hakan Koçyiğit'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kurulan özel ekip tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarda, mahrem imamlarla büfe, ankesör veya sabit hatlardan irtibatları tespit edilen, daha önce yapılan operasyonlarda yakalanamayan ve kendilerine ait MERNİS adres kayıtları bulunmayan zanlıların örgüte ait gaybubet evinde kaldıkları belirlendi.

Polisin sabah saatlerinde örgüte ait kayıtsız adrese düzenlediği operasyonla 2 zanlı gözaltına alındı.

Togur ve Koçyiğit'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı FETÖ FİRARİSİ ESKİ DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ REMZİ ŞAHİN YAKALANDI
FETÖnün mahrem imamı tüm adresleri gösterdi! FETÖ'NÜN MAHREM İMAMI TÜM ADRESLERİ GÖSTERDİ!
Onlarca FETÖcü yakalandı ONLARCA FETÖ'CÜ YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA