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Başkan Erdoğan'dan yeni sondaj gemisi müjdesi: Filomuza dördüncü gemimizi ekledik

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Giriş: 17.11.2021 13:17
Güncelleme:17.11.2021 13:26
AK Parti Grup Toplatısı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Türkiye arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. Nesil olarak adlandırılan en modern, ilk defa bizim kullanacağız, sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Boyu 208 metre eni 42 metre olan yeni gemimizle sondaj yapabileceğiz. Yeni gemimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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