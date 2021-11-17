17 Kasım 2021, Çarşamba
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Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği o video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eserlerin bir kısmını görüntülü olarak da şöyle kısaca bir hatırlatalım" ifadelerini kullanarak bir video izletti. Yapılan hizmetlerin ve yatırımların gözler önüne serildiği görüntüler ayakta alkışlandı. Başkan Erdoğan görüntülerin ardından "Büyük ve güçlü Türkiye’yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik inşa ediyoruz." şeklinde konuştu. İşte AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıkları...