Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce’de art arda yaşanan depremler korkuttu! Son depremin büyüklüğü belli oldu

DÜZCE'DE 5,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre saat 15.40'ta Düzce merkezli depremin şiddeti 5,0 olarak açıklandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu. Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.