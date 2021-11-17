Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de art arda yaşanan depremler korkuttu! Son depremin büyüklüğü belli oldu
Düzce'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. AFAD yaşanan son depreme ilişkin duyuru yaptı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Düzce'de yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.
Son dakika haberi... Bugün Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Vatandaşlar ilk depremin ardından kendilerini sokaklara atarken, bölgede art arda artçı depremler yaşandı.
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.
AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 21:35'te 3.9 büyüküğünde bir deprem daha meydana geldi.
VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI
Bu depremin ardından vatandaşlar kendilerini panikle sokaklara atarken, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma vakası yaşanmadı. İlk depremin şokunu üzerinden atlatamayan vatandaşlar artçı sarsıntılar ile tedirginlik yaşamaya devam ediyor.
DÜZCE'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD tarafından yapılan son açıklamada Düzce'de saat 21:35'te 3.9 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken konuyla ilgili olarak sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'DÜZCE' AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Düzce depremiyle ilgili yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmadığını aktardı.
Bakan Koca, "Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
DÜZCE'DE 5,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre saat 15.40'ta Düzce merkezli depremin şiddeti 5,0 olarak açıklandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu. Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.
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