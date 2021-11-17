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Son dakika: CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Son dakika: CHP ve HDP’li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı

SON DAKİKA HABERİ... CHP'li 2, HDP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

SON DAKİKA: Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 2, Halkların Demokratik Partili (HDP) 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM'ye gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Adalet- Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

İŞTE O İSİMLER...

Dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile...

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan

ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'a ait fezlekeler bulunuyor.

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