Düzce'de deprem sonrası son dakika açıklaması! Kandilli Rasathanesinden flaş uyarı! Göreceli olarak çok yüksek tehlikede...
Düzce'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada "Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir" denildi. Diğer yandan Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada depreme ilişkin yaralı sayısı paylaşıldı. Düzce depremi ne zaman oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç? İstanbul deprem mi oldu? Düzce depremi sonrası son dakika açıklaması...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Düzce depremiyle ilgili yapılan değerlendirmede, "Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir" denildi.
Düzce'de meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirme yayınlandı.
"SIĞ ODAKLI BİR DEPREMDİR"
Yazılı açıklamada, "Yayakbaşı-Düzce merkez üssünde, yerel saat ile 15.40'da aletsel büyüklüğü 5.2 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir" denildi.
Açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği belirtilerek, "Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi içerisindedir.
MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu-Batı uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu- Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı gidişlidir" bilgilerine yer verildi.
"TALİ BİR FAYIN KIRILMASI SONUCUNDA MEYDANA GELMİŞTİR"
Açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı: "Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiği göstermektedir. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Sistemi içerisindeki Kuzey Doğu-Güney Batı gidişli sağ yanal doğrultu atımlı tali bir fayın kırılması sonucunda meydana gelmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"
DÜZCE VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA
Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.
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