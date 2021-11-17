Düzce’de deprem sonrası son dakika açıklaması! Kandilli Rasathanesinden flaş uyarı! Göreceli olarak çok yüksek tehlikede...

"TALİ BİR FAYIN KIRILMASI SONUCUNDA MEYDANA GELMİŞTİR"



Açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı: "Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiği göstermektedir. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Sistemi içerisindeki Kuzey Doğu-Güney Batı gidişli sağ yanal doğrultu atımlı tali bir fayın kırılması sonucunda meydana gelmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"