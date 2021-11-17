İstanbul depremi hakkında flaş sözler! Düzce depremi tetikleyecek mi? İstanbul'da deprem açısından en güvenli yer neresi?
Düzce'de yaşanan deprem sonrası Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy Düzce'de yaşanan depremin İstanbul'da yeni bir risk doğurması hakkında önemli ifadeler kullandı. Peki Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul'da deprem tehlikesi var mı? İşte detaylar...
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün Düzce'de 5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, "Son depremin İstanbul ve Düzce'de bir depremi tetiklemesi riski gömüyorum" dedi.
"O FAY STRES YÜKLÜ DEĞİL"
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı değerlendirmede, "12 Kasım Düzce depreminden sonra bugün Düzce'de hissedilen bir deprem herkesi korkuttu. O faya baktığımız zaman Düzce'deki doğuya devam eden fay üzerinde.
BOŞLUKTA OLAN BİR DEPREM
1999 Körfez depremi ile Düzce depremini birbirine bağlayan Karadere fayı kırılarak Eftali Gölü'nden Düzce fayına stres yüklemişti, ardından hemen Düzce Depremi olmuştu. Bu son olan deprem, 1999'da kırılan Karadere fayı ile Düzce'deki boşlukta olan bir deprem.
TETİKLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Bugünkü 5'lik deprem, bu anlamda Düzce'de bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Düzce Depremi 12 Kasım'da çok yoğun şekilde enerjisini atarak oluşmuştu. O yüzden o fay şu an stres yüklü değil" diye konuştu.
"İSTANBUL'DA RİSK OLUŞTURACAK BİR FAY DEĞİL"
Üşümezsoy "Bugunkü deprem Herkesin aklına 'İstanbul'da deprem yapar mı?' sorusunu getirdi.
İSTANBUL'UN EN GÜVENLİ YERİ NERESİ?
Marmara Deniz'inde kırılmayan yegane fay Silivri'nin doğusundan başlayıp, Kumburgaz Çukuru'na giden faydır. Bugünkü depremse 20 kilometre derinlikte olmuş bir deprem. Düzce'de herhangi bir risk görmüyorum. İstanbul'da da risk oluşturacak bir fay değil" şeklinde konuştu.
BİR AÇIKLAMA DA ŞÜKRÜ ERSOY'DAN
Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı ve İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremi değerlendirdi.
"KARIŞTIRMAMAK GEREK"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu depremi İstanbul'da hissedince vatandaşlar, Marmara'da bir deprem olduğunu düşündü ama bu doğru değil. 5 büyüklüğündeki depremin yeri Düzce. Düzce'deki deprem oradaki pek çok fay üzerinden bir tanesi. Biliyorsunuz 1999'da da, 12 Kasımda da 7.0'ın üzerinde deprem olmuş, yıkımlar yaşanmış, can kayıpları olmuştu. Bu deprem de Kocaeli depreminin devamıydı. Bu 5.0 büyüklüğündeki deprem, Bolu ile İstanbul arasında hissediliyor. Tabi hissedilmeyle etkilenme birbirinden farklı şeyler. Bunu karıştırmamak gerek. Bunu şunun için söylüyorum. İstanbul'daki vatandaşlar çok panikliyorlar. 5 büyüklüğündeki depremi hissettikleri için etkileneceklerini düşünüp, bir yerlerden atlayanlar sokaklara kaçanlar oluyor, çok tehlikeli işler" dedi.
"BU DEPREM MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ben sadece burada o bölgenin teknik, jeolojik durumunu açıklamaya çalışıyorum. Bu deprem Marmara depremini tetiklemez. Çünkü arada Kocaeli depreminin olduğu koca bir fayzonu var. Zaten Kocaeli depremi Marmara'ya bir gerilim yüklemişti. Düzce depreminin yüklemesi mümkün değil. 1999 depremi de en son Bolu Dağı'nda bitmişti. Dolayısıyla Doğu'ya doğru bir gerilimin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani Bolu'dan sonraki Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bazı büyük depremlerin yaşanması olasıdır gelecek zaman içinde. Ama bu 5 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremi hemen tetikleyebileceği gibi bir mesaj çıkmaması gerekiyor. Hele İstanbul için bunu panikletebilecek bir haber gibi düşünmemek gerekiyor" ifadesini kullandı.
AFAD verilerine göre saat 15.40'ta Düzce merkezli depremin şiddeti 5,0 olarak açıklandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.
BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: KÖTÜ HABER YOK
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti. Başkan Özlü, "Kötü bir haber yok. Düzce'deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok" dedi.
BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
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